Сьогоднішня ціна Surf Lending

Поточна ціна Surf Lending (SURF) сьогодні становить $ 0.179692, зі зміною 4.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SURF до USD становить $ 0.179692 за SURF.

Surf Lending наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,593,577, з циркуляційною пропозицією у 20.00M SURF. Протягом останніх 24 годин SURF торгувався між $ 0.175158 (мінімум) та $ 0.189675 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.606445, тоді як історичний мінімум — $ 0.03290082.

У короткостроковій динаміці SURF змінився на +0.33% за останню годину та на +6.77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.79K.

Ринкова інформація щодо Surf Lending (SURF)

Ринкова капіталізація $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Обсяг (за 24 год) $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Циркуляційне постачання 20.00M 20.00M 20.00M Загальна пропозиція 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Surf Lending — $ 3.59M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.79K. Циркуляційна пропозиція SURF — 20.00M, зі загальною пропозицією 25000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.49M.