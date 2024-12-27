Сьогоднішня ціна SureRemit (RMT)

Поточна ціна SureRemit (RMT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.31K USD. Ціна RMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SureRemit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD

- зміна ціни SureRemit протягом дня — +18.47%

- циркуляційна пропозиція – 746.90M USD

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