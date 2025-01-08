Сьогоднішня ціна SupportFi AI (SFAI)

Поточна ціна SupportFi AI (SFAI) сьогодні становить 0.249857 USD з ринковою капіталізацією $ 250.07K USD. Ціна SFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SupportFi AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.74K USD

- зміна ціни SupportFi AI протягом дня — -1.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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