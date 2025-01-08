Ціна SupportFi AI (SFAI)
Поточна ціна SupportFi AI (SFAI) сьогодні становить 0.249857 USD з ринковою капіталізацією $ 250.07K USD. Ціна SFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SupportFi AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.74K USD
- зміна ціни SupportFi AI протягом дня — -1.99%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SupportFi AI до USD становила $ -0.0050779340178439.
За останні 30 днів зміна ціни SupportFi AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SupportFi AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SupportFi AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0050779340178439
|-1.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SupportFi AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
-1.99%
+74.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.
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