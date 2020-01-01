Токеноміка SuperWalk GRND (GRND) Дізнайтеся ключову інформацію про SuperWalk GRND (GRND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SuperWalk GRND (GRND) SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Офіційний вебсайт: https://superwalk.io Купити GRND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SuperWalk GRND (GRND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SuperWalk GRND (GRND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,24M $ 40,24M $ 40,24M Загальна пропозиція: $ 987,52M $ 987,52M $ 987,52M Циркуляційна пропозиція: $ 678,02M $ 678,02M $ 678,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 58,61M $ 58,61M $ 58,61M Історичний максимум: $ 0,384843 $ 0,384843 $ 0,384843 Історичний мінімум: $ 0,03780593 $ 0,03780593 $ 0,03780593 Поточна ціна: $ 0,059355 $ 0,059355 $ 0,059355 Дізнайтеся більше про ціну SuperWalk GRND (GRND)

Токеноміка SuperWalk GRND (GRND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SuperWalk GRND (GRND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRND, досліджуйте ціну токена GRND в реальному часі!

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