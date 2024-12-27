Ціна SuperWalk GRND (GRND)
Поточна ціна SuperWalk GRND (GRND) сьогодні становить 0.067454 USD з ринковою капіталізацією $ 11.00M USD. Ціна GRND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperWalk GRND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03M USD
- зміна ціни SuperWalk GRND протягом дня — +1.64%
- циркуляційна пропозиція – 163.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperWalk GRND до USD становила $ +0.001089.
За останні 30 днів зміна ціни SuperWalk GRND до USD становила $ -0.0155096982.
За останні 60 днів зміна ціни SuperWalk GRND до USD становила $ -0.0167358500.
За останні 90 днів зміна ціни SuperWalk GRND до USD становила $ -0.03415855621116304.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.001089
|+1.64%
|30 днів
|$ -0.0155096982
|-22.99%
|60 днів
|$ -0.0167358500
|-24.81%
|90 днів
|$ -0.03415855621116304
|-33.61%
Останній аналіз цін SuperWalk GRND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+1.64%
+1.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.
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