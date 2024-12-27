Сьогоднішня ціна SuperWalk GRND (GRND)

Поточна ціна SuperWalk GRND (GRND) сьогодні становить 0.067454 USD з ринковою капіталізацією $ 11.00M USD. Ціна GRND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SuperWalk GRND:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03M USD

- зміна ціни SuperWalk GRND протягом дня — +1.64%

- циркуляційна пропозиція – 163.00M USD

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