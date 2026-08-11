Сьогоднішня ціна superSUI

Поточна ціна superSUI (SUPERSUI) сьогодні становить $ 0,69973, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUPERSUI до USD становить $ 0,69973 за SUPERSUI.

superSUI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 250 485, з циркуляційною пропозицією у 3,22M SUPERSUI. Протягом останніх 24 годин SUPERSUI торгувався між $ 0,69956 (мінімум) та $ 0,703955 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,31, тоді як історичний мінімум — $ 0,632943.

У короткостроковій динаміці SUPERSUI змінився на -- за останню годину та на -0,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,42.

Ринкова інформація щодо superSUI (SUPERSUI)

Ринкова капіталізація $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Обсяг (за 24 год) $ 3,42$ 3,42 $ 3,42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Циркуляційне постачання 3,22M 3,22M 3,22M Загальна пропозиція 3 216 218,994 3 216 218,994 3 216 218,994

Поточна ринкова капіталізація superSUI — $ 2,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,42. Циркуляційна пропозиція SUPERSUI — 3,22M, зі загальною пропозицією 3216218.994. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,25M.