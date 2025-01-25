Ціна SuperRareBears HYPE (HYPE)
Поточна ціна SuperRareBears HYPE (HYPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperRareBears HYPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.80 USD
- зміна ціни SuperRareBears HYPE протягом дня — -1.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperRareBears HYPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SuperRareBears HYPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SuperRareBears HYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SuperRareBears HYPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.43%
|30 днів
|$ 0
|-10.54%
|60 днів
|$ 0
|-35.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SuperRareBears HYPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-1.43%
-6.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HYPE is a meme token for high yield farming, created by SuperRareBears to expand their DeFi and cross-chain opportunities alongside their existing token, $RARE.
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