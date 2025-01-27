Ціна Supernova Shards Life Coin (LFC)
Поточна ціна Supernova Shards Life Coin (LFC) сьогодні становить 0.01193507 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Supernova Shards Life Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.66 USD
- зміна ціни Supernova Shards Life Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Supernova Shards Life Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Supernova Shards Life Coin до USD становила $ +0.0009449257.
За останні 60 днів зміна ціни Supernova Shards Life Coin до USD становила $ +0.0030508282.
За останні 90 днів зміна ціни Supernova Shards Life Coin до USD становила $ +0.000857449756494361.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0009449257
|+7.92%
|60 днів
|$ +0.0030508282
|+25.56%
|90 днів
|$ +0.000857449756494361
|+7.74%
Останній аналіз цін Supernova Shards Life Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.
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