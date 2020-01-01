Токеноміка SuperMeme (SPR) Дізнайтеся ключову інформацію про SuperMeme (SPR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SuperMeme (SPR) Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation. Офіційний вебсайт: https://super.meme/ Whitepaper: https://docs.super.meme/ Купити SPR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SuperMeme (SPR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SuperMeme (SPR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 90.58K $ 90.58K $ 90.58K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 243.48K $ 243.48K $ 243.48K Історичний максимум: $ 0.02447715 $ 0.02447715 $ 0.02447715 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00024348 $ 0.00024348 $ 0.00024348 Дізнайтеся більше про ціну SuperMeme (SPR)

Токеноміка SuperMeme (SPR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SuperMeme (SPR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPR, досліджуйте ціну токена SPR в реальному часі!

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