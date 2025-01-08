Ціна SuperMeme (SPR)
Поточна ціна SuperMeme (SPR) сьогодні становить 0.00821128 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна SPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperMeme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22K USD
- зміна ціни SuperMeme протягом дня — -10.68%
- циркуляційна пропозиція – 342.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperMeme до USD становила $ -0.000982715471090342.
За останні 30 днів зміна ціни SuperMeme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SuperMeme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SuperMeme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000982715471090342
|-10.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SuperMeme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-10.68%
-18.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation.
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