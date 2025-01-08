Сьогоднішня ціна SuperMeme (SPR)

Поточна ціна SuperMeme (SPR) сьогодні становить 0.00821128 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна SPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SuperMeme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22K USD

- зміна ціни SuperMeme протягом дня — -10.68%

- циркуляційна пропозиція – 342.00M USD

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