Токеноміка SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD) Дізнайтеся ключову інформацію про SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD) What is the project about? Silkroad but with more gas and less tax! What makes your project unique? SILKROAD is a decentralized meme coin powered by its community of likeminded crypto enthuisients, and spear-headed by crypto OG's. History of your project. Silkroad was born from the culmination of decentralized digital currencies, cyber security, video games, and memes. What’s next for your project? Silkroad is aiming for 1.2 Billion Marketcap in the long term and to permanently overtake other certain top meme coins. What can your token be used for? Silkroad can be used for many things and can be bought, sold, and traded among friends. Офіційний вебсайт: https://smp911i.com Купити SILKROAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 777,78T $ 777,78T $ 777,78T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 35,32K $ 35,32K $ 35,32K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD)

Токеноміка SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SuperMarioPorsche911Inu (SILKROAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SILKROAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SILKROAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SILKROAD, досліджуйте ціну токена SILKROAD в реальному часі!

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