Що таке Superlauncher ( LAUNCH)

We are an investment DAO that funds and collaborates with projects to shape the future of blockchain. We facilitate mass participation in Seed/Private/IDO rounds through our smart contract architecture and offer a feature-rich platform that powers flexible and decentralized management of capital.

