Ціна Superlauncher (LAUNCH)
Поточна ціна Superlauncher (LAUNCH) сьогодні становить 0.082426 USD з ринковою капіталізацією $ 359.56K USD. Ціна LAUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Superlauncher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.98K USD
- зміна ціни Superlauncher протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Superlauncher до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Superlauncher до USD становила $ +0.0174874177.
За останні 60 днів зміна ціни Superlauncher до USD становила $ +0.0298541367.
За останні 90 днів зміна ціни Superlauncher до USD становила $ +0.01830010105696965.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0174874177
|+21.22%
|60 днів
|$ +0.0298541367
|+36.22%
|90 днів
|$ +0.01830010105696965
|+28.54%
Останній аналіз цін Superlauncher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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