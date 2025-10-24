Інформація щодо ціни SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004396 $ 0,00004396 $ 0,00004396 Мін. за 24 год $ 0,0000456 $ 0,0000456 $ 0,0000456 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004396$ 0,00004396 $ 0,00004396 Макс. за 24 год $ 0,0000456$ 0,0000456 $ 0,0000456 Рекордний максимум $ 0,00055992$ 0,00055992 $ 0,00055992 Найнижча ціна $ 0,00002536$ 0,00002536 $ 0,00002536 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,34%

Актуальна ціна SUPERIOR (SUPERIOR) становить $0,00004484. За останні 24 години SUPERIOR торгувався між мінімумом у $ 0,00004396 і максимумом у $ 0,0000456, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUPERIOR становить $ 0,00055992, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002536.

Що стосується короткострокових результатів, то SUPERIOR змінився на -- за останню годину, -1,53% за 24 години та на -2,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SUPERIOR (SUPERIOR)

Ринкова капіталізація $ 404,37K$ 404,37K $ 404,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 448,41K$ 448,41K $ 448,41K Циркуляційне постачання 9,02B 9,02B 9,02B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SUPERIOR — $ 404,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUPERIOR — 9,02B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 448,41K.