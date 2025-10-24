Інформація щодо ціни SuperGrok (SUPERGROK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00501917$ 0,00501917 $ 0,00501917 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +1,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,79%

Актуальна ціна SuperGrok (SUPERGROK) становить --. За останні 24 години SUPERGROK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUPERGROK становить $ 0,00501917, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SUPERGROK змінився на -0,01% за останню годину, +1,06% за 24 години та на -26,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SuperGrok (SUPERGROK)

Ринкова капіталізація $ 82,87K$ 82,87K $ 82,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,87K$ 82,87K $ 82,87K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SuperGrok — $ 82,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUPERGROK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,87K.