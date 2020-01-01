Токеноміка SuperFruits AI (SUPAI) Дізнайтеся ключову інформацію про SuperFruits AI (SUPAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SuperFruits AI (SUPAI) Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Офіційний вебсайт: https://www.superfruits.io Купити SUPAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SuperFruits AI (SUPAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SuperFruits AI (SUPAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,05K $ 18,05K $ 18,05K Загальна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Циркуляційна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,05K $ 18,05K $ 18,05K Історичний максимум: $ 0,0047848 $ 0,0047848 $ 0,0047848 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SuperFruits AI (SUPAI)

Токеноміка SuperFruits AI (SUPAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SuperFruits AI (SUPAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUPAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUPAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUPAI, досліджуйте ціну токена SUPAI в реальному часі!

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