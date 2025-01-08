Сьогоднішня ціна SuperFruits AI (SUPAI)

Поточна ціна SuperFruits AI (SUPAI) сьогодні становить 0.00157 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна SUPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SuperFruits AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.03K USD

- зміна ціни SuperFruits AI протягом дня — +6.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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