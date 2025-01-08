Ціна SuperFruits AI (SUPAI)
Поточна ціна SuperFruits AI (SUPAI) сьогодні становить 0.00157 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна SUPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperFruits AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.03K USD
- зміна ціни SuperFruits AI протягом дня — +6.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperFruits AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SuperFruits AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SuperFruits AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SuperFruits AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SuperFruits AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
+6.18%
-38.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.
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