Сьогоднішня ціна Superclaw

Поточна ціна Superclaw (SUPER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUPER до USD становить $ 0 за SUPER.

Superclaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 567,32, з циркуляційною пропозицією у 12,90M SUPER. Протягом останніх 24 годин SUPER торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01032144, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUPER змінився на -- за останню годину та на -3,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 97,42.

Ринкова інформація щодо Superclaw (SUPER)

Ринкова капіталізація $ 12,57K$ 12,57K $ 12,57K Обсяг (за 24 год) $ 97,42$ 97,42 $ 97,42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,52K$ 14,52K $ 14,52K Циркуляційне постачання 12,90M 12,90M 12,90M Загальна пропозиція 14 899 810,908123 14 899 810,908123 14 899 810,908123

Поточна ринкова капіталізація Superclaw — $ 12,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 97,42. Циркуляційна пропозиція SUPER — 12,90M, зі загальною пропозицією 14899810.908123. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,52K.