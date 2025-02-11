Сьогоднішня ціна SuperCells (SCT)

Поточна ціна SuperCells (SCT) сьогодні становить 0.43631 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SuperCells:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.06K USD

- зміна ціни SuperCells протягом дня — -4.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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