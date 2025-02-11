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Ціна SuperCells (SCT)

USD

Графік ціни SuperCells (SCT) в реальному часі

$0.43631
$0.43631$0.43631
-4.60%(1D)

Сьогоднішня ціна SuperCells (SCT)

Поточна ціна SuperCells (SCT) сьогодні становить 0.43631 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperCells:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.06K USD
- зміна ціни SuperCells протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники SuperCells (SCT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperCells до USD становила $ -0.0213891367054911.
За останні 30 днів зміна ціни SuperCells до USD становила $ +0.1638458363.
За останні 60 днів зміна ціни SuperCells до USD становила $ +1.0363624744.
За останні 90 днів зміна ціни SuperCells до USD становила $ +0.32505545607569337.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0213891367054911-4.67%
30 днів$ +0.1638458363+37.55%
60 днів$ +1.0363624744+237.53%
90 днів$ +0.32505545607569337+292.17%

Аналіз цін SuperCells (SCT)

Останній аналіз цін SuperCells: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.413522
$ 0.413522$ 0.413522

$ 0.460756
$ 0.460756$ 0.460756

$ 0.476136
$ 0.476136$ 0.476136

+0.18%

-4.67%

-5.17%

Ринкова інформація SuperCells (SCT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 316.06K
$ 316.06K$ 316.06K

0.00
0.00 0.00

Що таке SuperCells ( SCT)

SuperCells (hereafter referred to as "SC") operates a membership platform for medical and beauty clinics. SC is the first in the world to introduce blockchain technology to a medical and beauty clinic platform, providing advanced medical and beauty clinic services. This technological implementation addresses the issues arising from the rapid increase in medical and beauty clinics. Currently, many medical and beauty clinics are competing, leading to various troubles. SC functions as a platform to prevent disputes between users and clinics.

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Ресурс SuperCells (SCT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SCT до місцевих валют

1 SCT до AUD
A$0.6937329
1 SCT до GBP
0.349048
1 SCT до EUR
0.4188576
1 SCT до USD
$0.43631
1 SCT до MYR
RM1.9459426
1 SCT до TRY
15.7289755
1 SCT до JPY
¥66.4369237
1 SCT до RUB
41.842129
1 SCT до INR
37.8368032
1 SCT до IDR
Rp7,152.6218064
1 SCT до PHP
25.3714265
1 SCT до EGP
￡E.22.0118395
1 SCT до BRL
R$2.5262349
1 SCT до CAD
C$0.6239233
1 SCT до BDT
52.9942126
1 SCT до NGN
654.1377675
1 SCT до UAH
18.1897639
1 SCT до VES
Bs26.1786
1 SCT до PKR
Rs121.7348531
1 SCT до KZT
220.8034017
1 SCT до THB
฿14.8563555
1 SCT до TWD
NT$14.3196942
1 SCT до CHF
Fr0.3970421
1 SCT до HKD
HK$3.3988549
1 SCT до MAD
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