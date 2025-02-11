Ціна SuperCells (SCT)
Поточна ціна SuperCells (SCT) сьогодні становить 0.43631 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperCells:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.06K USD
- зміна ціни SuperCells протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperCells до USD становила $ -0.0213891367054911.
За останні 30 днів зміна ціни SuperCells до USD становила $ +0.1638458363.
За останні 60 днів зміна ціни SuperCells до USD становила $ +1.0363624744.
За останні 90 днів зміна ціни SuperCells до USD становила $ +0.32505545607569337.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0213891367054911
|-4.67%
|30 днів
|$ +0.1638458363
|+37.55%
|60 днів
|$ +1.0363624744
|+237.53%
|90 днів
|$ +0.32505545607569337
|+292.17%
Останній аналіз цін SuperCells: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-4.67%
-5.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SuperCells (hereafter referred to as "SC") operates a membership platform for medical and beauty clinics. SC is the first in the world to introduce blockchain technology to a medical and beauty clinic platform, providing advanced medical and beauty clinic services. This technological implementation addresses the issues arising from the rapid increase in medical and beauty clinics. Currently, many medical and beauty clinics are competing, leading to various troubles. SC functions as a platform to prevent disputes between users and clinics.
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