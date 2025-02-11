Сьогоднішня ціна Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD)

Поточна ціна Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) сьогодні становить 1.033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCRVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Superbridge Bridged scrvUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 393.48 USD

- зміна ціни Superbridge Bridged scrvUSD протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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