Ціна SuperBid (SUPERBID)
Поточна ціна SuperBid (SUPERBID) сьогодні становить 0.00872546 USD з ринковою капіталізацією $ 67.72K USD. Ціна SUPERBID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SuperBid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50 USD
- зміна ціни SuperBid протягом дня — -15.35%
- циркуляційна пропозиція – 7.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperBid до USD становила $ -0.001582842570413361.
За останні 30 днів зміна ціни SuperBid до USD становила $ -0.0038278636.
За останні 60 днів зміна ціни SuperBid до USD становила $ +0.0030672513.
За останні 90 днів зміна ціни SuperBid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001582842570413361
|-15.35%
|30 днів
|$ -0.0038278636
|-43.87%
|60 днів
|$ +0.0030672513
|+35.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SuperBid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.10%
-15.35%
-4.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app!
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|1 SUPERBID до AUD
A$0.013960736
|1 SUPERBID до GBP
￡0.006980368
|1 SUPERBID до EUR
€0.0083764416
|1 SUPERBID до USD
$0.00872546
|1 SUPERBID до MYR
RM0.0391773154
|1 SUPERBID до TRY
₺0.3082705018
|1 SUPERBID до JPY
¥1.3787971892
|1 SUPERBID до RUB
₽0.935805585
|1 SUPERBID до INR
₹0.748644468
|1 SUPERBID до IDR
Rp140.7332061038
|1 SUPERBID до PHP
₱0.5090433364
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￡E.0.4418572944
|1 SUPERBID до BRL
R$0.053225306
|1 SUPERBID до CAD
C$0.0124774078
|1 SUPERBID до BDT
৳1.062761028
|1 SUPERBID до NGN
₦13.4859837214
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₴0.3691742126
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Bs0.46244938
|1 SUPERBID до PKR
Rs2.4310876652
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₸4.6141977572
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฿0.3015518976
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NT$0.2860205788
|1 SUPERBID до CHF
Fr0.007852914
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HK$0.0677968242
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