Сьогоднішня ціна SuperBid (SUPERBID)

Поточна ціна SuperBid (SUPERBID) сьогодні становить 0.00872546 USD з ринковою капіталізацією $ 67.72K USD. Ціна SUPERBID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SuperBid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50 USD

- зміна ціни SuperBid протягом дня — -15.35%

- циркуляційна пропозиція – 7.76M USD

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