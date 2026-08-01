Сьогоднішня ціна Super Trump

Поточна ціна Super Trump (STRUMP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRUMP до USD становить $ 0 за STRUMP.

Super Trump наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129,111, з циркуляційною пропозицією у 2.34B STRUMP. Протягом останніх 24 годин STRUMP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.029275, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STRUMP змінився на -0.02% за останню годину та на -0.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Super Trump (STRUMP)

Ринкова капіталізація $ 129.11K$ 129.11K $ 129.11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 143.48T$ 143.48T $ 143.48T Циркуляційне постачання 2.34B 2.34B 2.34B Загальна пропозиція 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

Поточна ринкова капіталізація Super Trump — $ 129.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRUMP — 2.34B, зі загальною пропозицією 2339600235.633037. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 143.48T.