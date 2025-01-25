Ціна Super Sushi Samurai (SSS)
Поточна ціна Super Sushi Samurai (SSS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super Sushi Samurai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.68K USD
- зміна ціни Super Sushi Samurai протягом дня — -3.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super Sushi Samurai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Super Sushi Samurai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Super Sushi Samurai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Super Sushi Samurai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.13%
|30 днів
|$ 0
|-6.68%
|60 днів
|$ 0
|-8.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Super Sushi Samurai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-3.13%
-1.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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