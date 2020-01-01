Токеноміка Super Suiyan (SUIYAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Super Suiyan (SUIYAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Super Suiyan (SUIYAN) Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains Офіційний вебсайт: https://suiyancoin.com Купити SUIYAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Super Suiyan (SUIYAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Super Suiyan (SUIYAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 524,06K $ 524,06K $ 524,06K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,88B $ 9,88B $ 9,88B FDV (повністю розведена вартість): $ 530,18K $ 530,18K $ 530,18K Історичний максимум: $ 0,00207716 $ 0,00207716 $ 0,00207716 Історичний мінімум: $ 0,00002008 $ 0,00002008 $ 0,00002008 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Super Suiyan (SUIYAN)

Токеноміка Super Suiyan (SUIYAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Super Suiyan (SUIYAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUIYAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUIYAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUIYAN, досліджуйте ціну токена SUIYAN в реальному часі!

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