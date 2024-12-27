Сьогоднішня ціна Super Suiyan (SUIYAN)

Поточна ціна Super Suiyan (SUIYAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна SUIYAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Super Suiyan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.68K USD

- зміна ціни Super Suiyan протягом дня — +3.05%

- циркуляційна пропозиція – 9.50B USD

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