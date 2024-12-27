Ціна Super Suiyan (SUIYAN)
Поточна ціна Super Suiyan (SUIYAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна SUIYAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super Suiyan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.68K USD
- зміна ціни Super Suiyan протягом дня — +3.05%
- циркуляційна пропозиція – 9.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super Suiyan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Super Suiyan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Super Suiyan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Super Suiyan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.05%
|30 днів
|$ 0
|+1.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Super Suiyan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.04%
+3.05%
+24.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains
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