Токеноміка Super President Trump 47 (TRUMP47) Дізнайтеся ключову інформацію про Super President Trump 47 (TRUMP47), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Super President Trump 47 (TRUMP47) Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Офіційний вебсайт: https://trump47sol.com/ Купити TRUMP47 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Super President Trump 47 (TRUMP47) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Super President Trump 47 (TRUMP47), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,39K $ 10,39K $ 10,39K Загальна пропозиція: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Циркуляційна пропозиція: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,39K $ 10,39K $ 10,39K Історичний максимум: $ 0,00410418 $ 0,00410418 $ 0,00410418 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Super President Trump 47 (TRUMP47)

Токеноміка Super President Trump 47 (TRUMP47): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Super President Trump 47 (TRUMP47) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUMP47, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUMP47, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUMP47, досліджуйте ціну токена TRUMP47 в реальному часі!

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