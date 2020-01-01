Токеноміка Super OETH (SUPEROETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Super OETH (SUPEROETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Super OETH (SUPEROETH) Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Офіційний вебсайт: https://www.originprotocol.com/super-oeth Купити SUPEROETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Super OETH (SUPEROETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Super OETH (SUPEROETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 540.34M $ 540.34M $ 540.34M Загальна пропозиція: $ 222.45K $ 222.45K $ 222.45K Циркуляційна пропозиція: $ 222.45K $ 222.45K $ 222.45K FDV (повністю розведена вартість): $ 540.34M $ 540.34M $ 540.34M Історичний максимум: $ 4,099.87 $ 4,099.87 $ 4,099.87 Історичний мінімум: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Поточна ціна: $ 2,427.71 $ 2,427.71 $ 2,427.71 Дізнайтеся більше про ціну Super OETH (SUPEROETH)

Токеноміка Super OETH (SUPEROETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Super OETH (SUPEROETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUPEROETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUPEROETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUPEROETH, досліджуйте ціну токена SUPEROETH в реальному часі!

Прогноз ціни SUPEROETH Хочете знати, куди рухається SUPEROETH? Наша сторінка прогнозу ціни SUPEROETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SUPEROETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!