Сьогоднішня ціна Super Meme Fighter (SMF)

Поточна ціна Super Meme Fighter (SMF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.05K USD. Ціна SMF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Super Meme Fighter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.37 USD

- зміна ціни Super Meme Fighter протягом дня — -8.47%

- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD

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