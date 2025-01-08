Ціна Super Meme Fighter (SMF)
Поточна ціна Super Meme Fighter (SMF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.05K USD. Ціна SMF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super Meme Fighter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.37 USD
- зміна ціни Super Meme Fighter протягом дня — -8.47%
- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super Meme Fighter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Super Meme Fighter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Super Meme Fighter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Super Meme Fighter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Super Meme Fighter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-8.47%
-5.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
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