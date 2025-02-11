Ціна Super Closed Source (CLOSEDAI)
Поточна ціна Super Closed Source (CLOSEDAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLOSEDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super Closed Source:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.85K USD
- зміна ціни Super Closed Source протягом дня — +21.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CLOSEDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLOSEDAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super Closed Source до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Super Closed Source до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Super Closed Source до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Super Closed Source до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+21.79%
|30 днів
|$ 0
|-57.55%
|60 днів
|$ 0
|-61.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Super Closed Source: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.26%
+21.79%
-4.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ClosedAI comes from Elon musk's mockery of OpenAI's closed source profits, which is meme coin representing the mockery and rebellious spirit of elon.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CLOSEDAI до AUD
A$--
|1 CLOSEDAI до GBP
￡--
|1 CLOSEDAI до EUR
€--
|1 CLOSEDAI до USD
$--
|1 CLOSEDAI до MYR
RM--
|1 CLOSEDAI до TRY
₺--
|1 CLOSEDAI до JPY
¥--
|1 CLOSEDAI до RUB
₽--
|1 CLOSEDAI до INR
₹--
|1 CLOSEDAI до IDR
Rp--
|1 CLOSEDAI до PHP
₱--
|1 CLOSEDAI до EGP
￡E.--
|1 CLOSEDAI до BRL
R$--
|1 CLOSEDAI до CAD
C$--
|1 CLOSEDAI до BDT
৳--
|1 CLOSEDAI до NGN
₦--
|1 CLOSEDAI до UAH
₴--
|1 CLOSEDAI до VES
Bs--
|1 CLOSEDAI до PKR
Rs--
|1 CLOSEDAI до KZT
₸--
|1 CLOSEDAI до THB
฿--
|1 CLOSEDAI до TWD
NT$--
|1 CLOSEDAI до CHF
Fr--
|1 CLOSEDAI до HKD
HK$--
|1 CLOSEDAI до MAD
.د.م--