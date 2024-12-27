Сьогоднішня ціна Super Champs (CHAMP)

Поточна ціна Super Champs (CHAMP) сьогодні становить 0.091536 USD з ринковою капіталізацією $ 81.05M USD. Ціна CHAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Super Champs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 903.14K USD

- зміна ціни Super Champs протягом дня — +0.97%

- циркуляційна пропозиція – 885.40M USD

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