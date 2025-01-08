Сьогоднішня ціна Super Best Friends (SUBF)

Поточна ціна Super Best Friends (SUBF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 109.52K USD. Ціна SUBF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Super Best Friends:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.23K USD

- зміна ціни Super Best Friends протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 113.18T USD

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