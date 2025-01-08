Ціна Super Best Friends (SUBF)
Поточна ціна Super Best Friends (SUBF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 109.52K USD. Ціна SUBF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super Best Friends:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.23K USD
- зміна ціни Super Best Friends протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 113.18T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super Best Friends до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Super Best Friends до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Super Best Friends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Super Best Friends до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-17.71%
|60 днів
|$ 0
|-6.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Super Best Friends: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.14%
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE SUPER BEST FRIENDS MADE THEIR DEBUT IN A LEGENDARY SOUTH PARK EPISODE (SEASON 5, EPISODE 3). IT WAS ONE OF OUR FAVORITE EPISODES and this has inspired this Ethereum based meme coin
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