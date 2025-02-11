Ціна Supe Infinity (SUPE)
Поточна ціна Supe Infinity (SUPE) сьогодні становить 0.00277679 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Supe Infinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.58 USD
- зміна ціни Supe Infinity протягом дня — -2.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SUPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUPE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Supe Infinity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Supe Infinity до USD становила $ -0.0010813417.
За останні 60 днів зміна ціни Supe Infinity до USD становила $ -0.0013335839.
За останні 90 днів зміна ціни Supe Infinity до USD становила $ -0.004013888005265385.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.71%
|30 днів
|$ -0.0010813417
|-38.94%
|60 днів
|$ -0.0013335839
|-48.02%
|90 днів
|$ -0.004013888005265385
|-59.10%
Останній аналіз цін Supe Infinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-2.71%
-3.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUPE Infinity platform directly upgrades Axie Infinity's product into an open NFT gaming platform structure, allowing any game to be evolved into an NFT game without changing its current state. Simultaneously, Supe Infinity directly upgraded Gala.games' product to an open decentralized and centralized game platform, which not only supports the linkage between NFT and NFT games, but also supports the in-depth game experience by purchasing in-game goods such as game props with digital assets in the game.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SUPE до AUD
A$0.0044150961
|1 SUPE до GBP
￡0.002221432
|1 SUPE до EUR
€0.0026657184
|1 SUPE до USD
$0.00277679
|1 SUPE до MYR
RM0.0123844834
|1 SUPE до TRY
₺0.1001032795
|1 SUPE до JPY
¥0.4228218133
|1 SUPE до RUB
₽0.266294161
|1 SUPE до INR
₹0.2408032288
|1 SUPE до IDR
Rp45.5211402576
|1 SUPE до PHP
₱0.1614703385
|1 SUPE до EGP
￡E.0.1400890555
|1 SUPE до BRL
R$0.0160776141
|1 SUPE до CAD
C$0.0039708097
|1 SUPE до BDT
৳0.3372689134
|1 SUPE до NGN
₦4.1631024075
|1 SUPE до UAH
₴0.1157643751
|1 SUPE до VES
Bs0.1666074
|1 SUPE до PKR
Rs0.7747521779
|1 SUPE до KZT
₸1.4052501153
|1 SUPE до THB
฿0.0945496995
|1 SUPE до TWD
NT$0.0911342478
|1 SUPE до CHF
Fr0.0025268789
|1 SUPE до HKD
HK$0.0216311941
|1 SUPE до MAD
.د.م0.0278512037