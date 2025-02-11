Сьогоднішня ціна Supe Infinity (SUPE)

Поточна ціна Supe Infinity (SUPE) сьогодні становить 0.00277679 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Supe Infinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.58 USD

- зміна ціни Supe Infinity протягом дня — -2.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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