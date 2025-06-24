Ціна SUPAH (SUPH)
Поточна ціна SUPAH (SUPH) сьогодні становить 0,00437417 USD з ринковою капіталізацією $ 91,86K USD. Ціна SUPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUPAH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SUPAH протягом дня — -16,56%
- циркуляційна пропозиція – 21,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUPAH до USD становила $ -0,000868199947332219.
За останні 30 днів зміна ціни SUPAH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUPAH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUPAH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000868199947332219
|-16,56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUPAH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,30%
-16,56%
-47,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
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