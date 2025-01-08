Сьогоднішня ціна SunYang (SUYA)

Поточна ціна SunYang (SUYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.00K USD. Ціна SUYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SunYang:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91 USD

- зміна ціни SunYang протягом дня — -3.27%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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