Ціна SunYang (SUYA)
Поточна ціна SunYang (SUYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.00K USD. Ціна SUYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SunYang:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91 USD
- зміна ціни SunYang протягом дня — -3.27%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SunYang до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SunYang до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SunYang до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SunYang до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.27%
|30 днів
|$ 0
|-62.02%
|60 днів
|$ 0
|+4.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SunYang: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-3.27%
-17.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SunYang ($SUYA) is a meme token on the TRON network, inspired by Justin Sun's cat, SunYang. Its purpose is to foster community engagement and add a light-hearted element to the TRON ecosystem. $SUYA serves as a medium of exchange, granting holders access to exclusive content and updates. The project hosts events, giveaways, and supports animal welfare initiatives. Backed by influential opinion leaders, $SUYA is tradable on TRON's decentralized exchanges, offering liquidity and potential value appreciation.
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