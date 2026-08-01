Сьогоднішня ціна SunWukong

Поточна ціна SunWukong (SUNWUKONG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUNWUKONG до USD становить $ 0 за SUNWUKONG.

SunWukong наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170 061, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SUNWUKONG. Протягом останніх 24 годин SUNWUKONG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03674487, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUNWUKONG змінився на -- за останню годину та на -5,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 241,13.

Ринкова інформація щодо SunWukong (SUNWUKONG)

Ринкова капіталізація $ 170,06K$ 170,06K $ 170,06K Обсяг (за 24 год) $ 241,13$ 241,13 $ 241,13 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 170,06K$ 170,06K $ 170,06K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SunWukong — $ 170,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 241,13. Циркуляційна пропозиція SUNWUKONG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,06K.