Ціна SUNPIG (SUNPIG)
Поточна ціна SUNPIG (SUNPIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203.98K USD. Ціна SUNPIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUNPIG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.75 USD
- зміна ціни SUNPIG протягом дня — +3.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUNPIG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUNPIG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUNPIG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUNPIG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.58%
|30 днів
|$ 0
|+19.45%
|60 днів
|$ 0
|-22.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUNPIG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+3.58%
+6.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The legendary PIG is back on TRON, and $SUNPIG is more powerful than ever! Fair-launched on SunPump with no presale, no VCs, no tax, no seed funding, and no team tokens, this project is driven entirely by its passionate community. It's not just about reaching the moon anymore—$SUNPIG is blazing a trail to the Sun and beyond. Join a movement fueled by dedication, transparency, and the unstoppable energy of its supporters! 🌞🐷🚀
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