Сьогоднішня ціна SUNPIG (SUNPIG)

Поточна ціна SUNPIG (SUNPIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203.98K USD. Ціна SUNPIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUNPIG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.75 USD

- зміна ціни SUNPIG протягом дня — +3.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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