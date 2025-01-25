Ціна SunnySideUp (SSU)
Поточна ціна SunnySideUp (SSU) сьогодні становить 0.00206994 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SunnySideUp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.23 USD
- зміна ціни SunnySideUp протягом дня — -4.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SunnySideUp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SunnySideUp до USD становила $ +0.0005585681.
За останні 60 днів зміна ціни SunnySideUp до USD становила $ +0.0000980880.
За останні 90 днів зміна ціни SunnySideUp до USD становила $ +0.0006178984895345085.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.48%
|30 днів
|$ +0.0005585681
|+26.98%
|60 днів
|$ +0.0000980880
|+4.74%
|90 днів
|$ +0.0006178984895345085
|+42.55%
Останній аналіз цін SunnySideUp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-4.48%
+6.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sunny Side Up is a DeFi protocol built on Solana. We started off as a staking service but have now expanded to do more. Our staking strategies allow you to enjoy great returns and a high APY. Our goal is to create opportunities to participate and earn more with DeFi for our users.
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