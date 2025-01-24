Ціна Sunny Aggregator (SUNNY)
Поточна ціна Sunny Aggregator (SUNNY) сьогодні становить 0.00002194 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sunny Aggregator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 542.69 USD
- зміна ціни Sunny Aggregator протягом дня — +5.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sunny Aggregator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sunny Aggregator до USD становила $ -0.0000067651.
За останні 60 днів зміна ціни Sunny Aggregator до USD становила $ -0.0000073727.
За останні 90 днів зміна ціни Sunny Aggregator до USD становила $ -0.00000905143594030973.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.53%
|30 днів
|$ -0.0000067651
|-30.83%
|60 днів
|$ -0.0000073727
|-33.60%
|90 днів
|$ -0.00000905143594030973
|-29.20%
Останній аналіз цін Sunny Aggregator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+5.53%
+4.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sunny is a composable DeFi yield aggregator powered by Solana. The Sunny Protocol is designed with composability as a core feature, enabling other applications and protocols to easily build on top of it. One such composability mechanism is Sunny’s agTokens. The concept is similar to Yearn Finance’s yTokens. When a user deposits money into a Sunny pool, they receive agTokens that represent a pro-rata share of that pool which will grow over time. The Sunny Aggregator protocol is a decentralized protocol governed by the Sunny DAO. The Sunny Governance Token (“SUNNY”) will be used to make decisions about the future of the protocol. The Sunny Aggregator protocol is owned and governed by the DAO; the community decides what to do with the Sunny DAO money in a democratized way.
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