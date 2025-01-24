Сьогоднішня ціна Sunny Aggregator (SUNNY)

Поточна ціна Sunny Aggregator (SUNNY) сьогодні становить 0.00002194 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sunny Aggregator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 542.69 USD

- зміна ціни Sunny Aggregator протягом дня — +5.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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