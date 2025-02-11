Сьогоднішня ціна SundaeSwap (SUNDAE)

Поточна ціна SundaeSwap (SUNDAE) сьогодні становить 0.00858083 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUNDAE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SundaeSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.03K USD

- зміна ціни SundaeSwap протягом дня — +17.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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