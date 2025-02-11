Ціна Sundae the Dog (SUNDAE)
Поточна ціна Sundae the Dog (SUNDAE) сьогодні становить 0.0058465 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUNDAE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sundae the Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.02 USD
- зміна ціни Sundae the Dog протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sundae the Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sundae the Dog до USD становила $ -0.0031600753.
За останні 60 днів зміна ціни Sundae the Dog до USD становила $ -0.0038738850.
За останні 90 днів зміна ціни Sundae the Dog до USD становила $ -0.017385826249024046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0031600753
|-54.05%
|60 днів
|$ -0.0038738850
|-66.25%
|90 днів
|$ -0.017385826249024046
|-74.83%
Останній аналіз цін Sundae the Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.00%
-2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUNDAE is Ronald McDonald's faithful dog, now symbolized as a vibrant digital token in the ever-evolving world of blockchain technology. Join the pack with SUNDAE token! Total Supply: 10,000,000,000 SUNDAE
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