Інформація щодо ціни sun wukong (WUKONG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00101444$ 0,00101444 $ 0,00101444 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,55% Зміна ціни (1 дн.) -0,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,83%

Актуальна ціна sun wukong (WUKONG) становить --. За останні 24 години WUKONG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WUKONG становить $ 0,00101444, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WUKONG змінився на -0,55% за останню годину, -0,28% за 24 години та на -13,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо sun wukong (WUKONG)

Ринкова капіталізація $ 8,10K$ 8,10K $ 8,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,10K$ 8,10K $ 8,10K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 723 088,147353 999 723 088,147353 999 723 088,147353

Поточна ринкова капіталізація sun wukong — $ 8,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WUKONG — 999,72M, зі загальною пропозицією 999723088.147353. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,10K.