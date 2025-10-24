Актуальна ціна sun wukong сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WUKONG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WUKONG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна sun wukong сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WUKONG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WUKONG на MEXC вже зараз.

Докладніше про WUKONG

Інформація про ціну WUKONG

Токеноміка WUKONG

Прогноз ціни WUKONG

Логотип sun wukong

Ціна sun wukong (WUKONG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WUKONG до USD:

--
----
-0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни sun wukong (WUKONG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:00:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни sun wukong (WUKONG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00101444
$ 0,00101444$ 0,00101444

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

-0,28%

-13,83%

-13,83%

Актуальна ціна sun wukong (WUKONG) становить --. За останні 24 години WUKONG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WUKONG становить $ 0,00101444, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WUKONG змінився на -0,55% за останню годину, -0,28% за 24 години та на -13,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо sun wukong (WUKONG)

$ 8,10K
$ 8,10K$ 8,10K

--
----

$ 8,10K
$ 8,10K$ 8,10K

999,72M
999,72M 999,72M

999 723 088,147353
999 723 088,147353 999 723 088,147353

Поточна ринкова капіталізація sun wukong — $ 8,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WUKONG — 999,72M, зі загальною пропозицією 999723088.147353. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,10K.

Історія ціни sun wukong (WUKONG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sun wukong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни sun wukong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sun wukong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sun wukong до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,28%
30 днів$ 0-25,96%
60 днів$ 0-36,05%
90 днів$ 0--

Що таке sun wukong (WUKONG)

孙悟空在链上。Not a legend. A signal.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни sun wukong (USD)

Скільки коштуватиме sun wukong (WUKONG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів sun wukong (WUKONG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо sun wukong.

Перегляньте прогноз ціни sun wukong вже зараз!

WUKONG до місцевих валют

Токеноміка sun wukong (WUKONG)

Розуміння токеноміки sun wukong (WUKONG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WUKONG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про sun wukong (WUKONG)

Скільки сьогодні коштує sun wukong (WUKONG)?
Актуальна ціна WUKONG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WUKONG до USD?
Поточна ціна WUKONG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація sun wukong?
Ринкова капіталізація WUKONG — $ 8,10K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WUKONG?
Циркуляційна пропозиція WUKONG — 999,72M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WUKONG?
WUKONG досяг історичної максимальної ціни у 0,00101444 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WUKONG?
Історична мінімальна ціна WUKONG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WUKONG?
Актуальний обсяг торгівлі WUKONG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WUKONG цього року?
WUKONG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WUKONG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:00:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для sun wukong (WUKONG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

