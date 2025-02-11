Ціна Sun Tzu (TZU)
Поточна ціна Sun Tzu (TZU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TZU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sun Tzu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.73 USD
- зміна ціни Sun Tzu протягом дня — +0.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sun Tzu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sun Tzu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sun Tzu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sun Tzu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.98%
|30 днів
|$ 0
|+31.85%
|60 днів
|$ 0
|-21.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sun Tzu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
+0.98%
-10.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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