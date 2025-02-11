Сьогоднішня ціна Sun Tzu (TZU)

Поточна ціна Sun Tzu (TZU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TZU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sun Tzu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.73 USD

- зміна ціни Sun Tzu протягом дня — +0.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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