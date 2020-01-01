Токеноміка Sumokoin (SUMO) Дізнайтеся ключову інформацію про Sumokoin (SUMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sumokoin (SUMO) Sumokoin (スモコイン in Japanese) is a fork from Monero, one of the most respectable cryptocurrency well-known for security, privacy, untraceability and active development. Starting as an educational project, we found that it would be great to create a new coin with high level of privacy by (1) moving forward right away to Ring Confidential Transactions (RingCT), (2) setting minimum transaction mixins to 12 that would make it high resistance to blockchain analysis attacks. Офіційний вебсайт: https://www.sumokoin.org/ Купити SUMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sumokoin (SUMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sumokoin (SUMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 69,24K $ 69,24K $ 69,24K Загальна пропозиція: $ 65,91M $ 65,91M $ 65,91M Циркуляційна пропозиція: $ 65,91M $ 65,91M $ 65,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,28K $ 69,28K $ 69,28K Історичний максимум: $ 11,2 $ 11,2 $ 11,2 Історичний мінімум: $ 0,00000321 $ 0,00000321 $ 0,00000321 Поточна ціна: $ 0,00105105 $ 0,00105105 $ 0,00105105 Дізнайтеся більше про ціну Sumokoin (SUMO)

Токеноміка Sumokoin (SUMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sumokoin (SUMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUMO, досліджуйте ціну токена SUMO в реальному часі!

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