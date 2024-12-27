Ціна Sumokoin (SUMO)
Поточна ціна Sumokoin (SUMO) сьогодні становить 0.0038504 USD з ринковою капіталізацією $ 244.60K USD. Ціна SUMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sumokoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.37 USD
- зміна ціни Sumokoin протягом дня — +144.53%
- циркуляційна пропозиція – 63.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sumokoin до USD становила $ +0.00227578.
За останні 30 днів зміна ціни Sumokoin до USD становила $ -0.0018410283.
За останні 60 днів зміна ціни Sumokoin до USD становила $ -0.0020983155.
За останні 90 днів зміна ціни Sumokoin до USD становила $ -0.002223374453608093.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00227578
|+144.53%
|30 днів
|$ -0.0018410283
|-47.81%
|60 днів
|$ -0.0020983155
|-54.49%
|90 днів
|$ -0.002223374453608093
|-36.60%
Останній аналіз цін Sumokoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+144.53%
+26.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sumokoin (スモコイン in Japanese) is a fork from Monero, one of the most respectable cryptocurrency well-known for security, privacy, untraceability and active development. Starting as an educational project, we found that it would be great to create a new coin with high level of privacy by (1) moving forward right away to Ring Confidential Transactions (RingCT), (2) setting minimum transaction mixins to 12 that would make it high resistance to blockchain analysis attacks.
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