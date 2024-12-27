Сьогоднішня ціна Sumokoin (SUMO)

Поточна ціна Sumokoin (SUMO) сьогодні становить 0.0038504 USD з ринковою капіталізацією $ 244.60K USD. Ціна SUMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sumokoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.37 USD

- зміна ціни Sumokoin протягом дня — +144.53%

- циркуляційна пропозиція – 63.53M USD

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