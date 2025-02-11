Ціна SUMO KITTY (SUKI)
Поточна ціна SUMO KITTY (SUKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUMO KITTY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88 USD
- зміна ціни SUMO KITTY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUMO KITTY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUMO KITTY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUMO KITTY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUMO KITTY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.27%
|60 днів
|$ 0
|-30.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUMO KITTY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-20.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUMO KITTY, SUKI, is a MEMECOIN designed to empower communities to take on the world of memes with strength of an army of 'anti-jeeters'. The SUMO KITTY acts as a beacon of light to support them and act as their leader and guide to the future of memecoins. We are building a staking portal for utility, but our main purpose is a MEMECOIN at this moment
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