Токеноміка Summer Point Token (SUMX) Дізнайтеся ключову інформацію про Summer Point Token (SUMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Summer Point Token (SUMX) The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Офіційний вебсайт: https://summerpointtoken.finance Купити SUMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Summer Point Token (SUMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Summer Point Token (SUMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,91M $ 12,91M $ 12,91M Загальна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Циркуляційна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,91M $ 12,91M $ 12,91M Історичний максимум: $ 0,01769242 $ 0,01769242 $ 0,01769242 Історичний мінімум: $ 0,01234994 $ 0,01234994 $ 0,01234994 Поточна ціна: $ 0,0143447 $ 0,0143447 $ 0,0143447 Дізнайтеся більше про ціну Summer Point Token (SUMX)

Токеноміка Summer Point Token (SUMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Summer Point Token (SUMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUMX, досліджуйте ціну токена SUMX в реальному часі!

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