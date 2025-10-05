Інформація щодо ціни Summer Point Token (SUMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,01089369 Макс. за 24 год $ 0,01123969 Рекордний максимум $ 0,01769242 Найнижча ціна $ 0,01050959 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,23%

Актуальна ціна Summer Point Token (SUMX) становить $0,01123863. За останні 24 години SUMX торгувався між мінімумом у $ 0,01089369 і максимумом у $ 0,01123969, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUMX становить $ 0,01769242, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01050959.

Що стосується короткострокових результатів, то SUMX змінився на +0,00% за останню годину, +0,37% за 24 години та на +1,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Summer Point Token (SUMX)

Ринкова капіталізація $ 10,12M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,12M Циркуляційне постачання 900,00M Загальна пропозиція 900 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Summer Point Token — $ 10,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUMX — 900,00M, зі загальною пропозицією 900000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,12M.