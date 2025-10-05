Актуальна ціна Summer Point Token сьогодні становить 0,01123863 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUMX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUMX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Summer Point Token сьогодні становить 0,01123863 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUMX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUMX на MEXC вже зараз.

Ціна Summer Point Token (SUMX)

Актуальна ціна 1 SUMX до USD:

$0,01123863
$0,01123863
+0,30%1D
Графік ціни Summer Point Token (SUMX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Summer Point Token (SUMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01089369
Мін. за 24 год
$ 0,01123969
Макс. за 24 год

$ 0,01089369
$ 0,01123969
$ 0,01769242
$ 0,01050959
+0,00%

+0,37%

+1,23%

+1,23%

Актуальна ціна Summer Point Token (SUMX) становить $0,01123863. За останні 24 години SUMX торгувався між мінімумом у $ 0,01089369 і максимумом у $ 0,01123969, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUMX становить $ 0,01769242, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01050959.

Що стосується короткострокових результатів, то SUMX змінився на +0,00% за останню годину, +0,37% за 24 години та на +1,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Summer Point Token (SUMX)

$ 10,12M
--
$ 10,12M
900,00M
900 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Summer Point Token — $ 10,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUMX — 900,00M, зі загальною пропозицією 900000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,12M.

Історія ціни Summer Point Token (SUMX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Summer Point Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Summer Point Token до USD становила $ -0,0002451504.
За останні 60 днів зміна ціни Summer Point Token до USD становила $ -0,0005282032.
За останні 90 днів зміна ціни Summer Point Token до USD становила $ -0,003011754822760124.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,37%
30 днів$ -0,0002451504-2,18%
60 днів$ -0,0005282032-4,69%
90 днів$ -0,003011754822760124-21,13%

Що таке Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Summer Point Token (SUMX)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Summer Point Token (USD)

Скільки коштуватиме Summer Point Token (SUMX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Summer Point Token (SUMX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Summer Point Token.

Перегляньте прогноз ціни Summer Point Token вже зараз!

SUMX до місцевих валют

Токеноміка Summer Point Token (SUMX)

Розуміння токеноміки Summer Point Token (SUMX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUMX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Summer Point Token (SUMX)

Скільки сьогодні коштує Summer Point Token (SUMX)?
Актуальна ціна SUMX у USD становить 0,01123863 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUMX до USD?
Поточна ціна SUMX до USD — $ 0,01123863. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Summer Point Token?
Ринкова капіталізація SUMX — $ 10,12M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUMX?
Циркуляційна пропозиція SUMX — 900,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUMX?
SUMX досяг історичної максимальної ціни у 0,01769242 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUMX?
Історична мінімальна ціна SUMX становила 0,01050959 USD.
Який обсяг торгівлі SUMX?
Актуальний обсяг торгівлі SUMX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUMX цього року?
SUMX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUMX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:44:20 (UTC+8)

