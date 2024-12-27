Ціна SUMI (SUMI)
Поточна ціна SUMI (SUMI) сьогодні становить 0.00180742 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна SUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.45K USD
- зміна ціни SUMI протягом дня — +31.79%
- циркуляційна пропозиція – 991.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUMI до USD становила $ +0.00043597.
За останні 30 днів зміна ціни SUMI до USD становила $ -0.0011671826.
За останні 60 днів зміна ціни SUMI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUMI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043597
|+31.79%
|30 днів
|$ -0.0011671826
|-64.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.85%
+31.79%
+1.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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￡0.0014278618
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€0.001717049
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$0.00180742
|1 SUMI до MYR
RM0.0080791674
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¥0.2851566534
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￡E.0.0919253812
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