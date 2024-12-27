Сьогоднішня ціна SUMI (SUMI)

Поточна ціна SUMI (SUMI) сьогодні становить 0.00180742 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна SUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.45K USD

- зміна ціни SUMI протягом дня — +31.79%

- циркуляційна пропозиція – 991.85M USD

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