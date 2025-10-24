Інформація щодо ціни Sultanoshi (STOSHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03703396 $ 0,03703396 $ 0,03703396 Мін. за 24 год $ 0,03889805 $ 0,03889805 $ 0,03889805 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03703396$ 0,03703396 $ 0,03703396 Макс. за 24 год $ 0,03889805$ 0,03889805 $ 0,03889805 Рекордний максимум $ 0,246005$ 0,246005 $ 0,246005 Найнижча ціна $ 0,03541855$ 0,03541855 $ 0,03541855 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +3,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,23%

Актуальна ціна Sultanoshi (STOSHI) становить $0,03857373. За останні 24 години STOSHI торгувався між мінімумом у $ 0,03703396 і максимумом у $ 0,03889805, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STOSHI становить $ 0,246005, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03541855.

Що стосується короткострокових результатів, то STOSHI змінився на -0,39% за останню годину, +3,68% за 24 години та на +6,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sultanoshi (STOSHI)

Ринкова капіталізація $ 289,79K$ 289,79K $ 289,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 289,79K$ 289,79K $ 289,79K Циркуляційне постачання 7,50M 7,50M 7,50M Загальна пропозиція 7 503 762,695845 7 503 762,695845 7 503 762,695845

Поточна ринкова капіталізація Sultanoshi — $ 289,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STOSHI — 7,50M, зі загальною пропозицією 7503762.695845. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 289,79K.