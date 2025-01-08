Ціна Sully the shrimp (SULLY)
Поточна ціна Sully the shrimp (SULLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.80K USD. Ціна SULLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sully the shrimp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.27 USD
- зміна ціни Sully the shrimp протягом дня — -10.38%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sully the shrimp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sully the shrimp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sully the shrimp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sully the shrimp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.38%
|30 днів
|$ 0
|-30.50%
|60 днів
|$ 0
|+140.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sully the shrimp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.66%
-10.38%
-3.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet the king of the sea Sully the shrimp. Sully the Shrimp is a playful and vibrant memecoin built on the SUI blockchain, celebrating community and fun. Inspired by the spirit of friendship and light-heartedness, Sully aims to create an engaging ecosystem where users can share memes, participate in community events, and contribute to charitable causes. With fast transactions and low fees on the SUI blockchain, Sully provides a seamless experience for trading and holding. Join the Sully community, where every transaction brings a smile, and let's ride the wave of creativity together!
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