Сьогоднішня ціна Sully the shrimp (SULLY)

Поточна ціна Sully the shrimp (SULLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.80K USD. Ціна SULLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sully the shrimp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.27 USD

- зміна ціни Sully the shrimp протягом дня — -10.38%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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