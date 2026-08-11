Сьогоднішня ціна SUKU

Поточна ціна SUKU (SUKU) сьогодні становить $ 0,00402925, зі зміною 0,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUKU до USD становить $ 0,00402925 за SUKU.

SUKU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 675 778, з циркуляційною пропозицією у 664,09M SUKU. Протягом останніх 24 годин SUKU торгувався між $ 0,0040091 (мінімум) та $ 0,0040845 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,51, тоді як історичний мінімум — $ 0,00381897.

У короткостроковій динаміці SUKU змінився на +0,00% за останню годину та на +0,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,32K.

Ринкова інформація щодо SUKU (SUKU)

Ринкова капіталізація $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M Обсяг (за 24 год) $ 9,32K$ 9,32K $ 9,32K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,04M$ 6,04M $ 6,04M Циркуляційне постачання 664,09M 664,09M 664,09M Загальна пропозиція 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SUKU — $ 2,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,32K. Циркуляційна пропозиція SUKU — 664,09M, зі загальною пропозицією 1500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,04M.